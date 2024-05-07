聯發科王姓工程師2020年到台北市寒舍艾美酒店泳池游泳，因身體不適，自行到池畔休息後，請飯店人員協助送醫，最後心肌梗塞死亡，家屬控酒店負責人蔡伯翰等9人延誤就醫，涉嫌過失致死；台北地檢署不起訴蔡男9人，高檢署發回北檢續查，北檢仍認為罪嫌不足，二度不起訴蔡男9人。但家屬又聲請交付審判，法官認為飯店沒有過失，駁回家屬聲請。民事部分，家屬求償2566萬餘元，台北地院民庭判決家屬敗訴。可上訴。

2020年7月29日晚間，王男到寒舍艾美的游泳池游泳，不幸猝死。家屬認為，當時王男曾兩度向櫃台求救，卻飯店沒進一步作為，導致延誤就醫，控告泳池救生員、飯店櫃台人員、經理、酒店負責人蔡伯翰9人涉嫌過失致死。

檢方調查，當時王男獨自在泳池游泳後，自行爬到岸上，曾向服務人員表示需要食物、飲料補充體力，當時服務人員見王男疑似喘不過氣情形，曾詢問王是否需要協助，但遭王婉拒。

20分鐘後，王離開泳池，跟服務人員表示希望酒店人員陪他一起搭計程車去醫院，但當王男走出更衣室後，就在休息區倒地不起，一旁的服務人員見狀通報119送醫，但送醫後因心肌梗塞死亡。

檢察官認為，當時救生員等酒店人員已注意到王男有喘不過氣問題，並表明可協助就醫，王男第一時間曾拒絕，還能主動表明要去醫院，沒有人能預判之後王會因心肌梗塞暈倒，因此以罪嫌不足等理由，不起訴蔡伯翰等9人。

家屬不服聲請再議，高檢署認為偵查不完備，發回北檢續查。北檢二度偵查後，仍認為蔡伯翰9人罪嫌不足，再度不起訴9人。但家屬又聲請交付審判，法官認為飯店沒有過失，駁回家屬聲請。

民事部分，王男家屬向蔡伯翰、寒舍等他們認定有賠償責任的被告，共求償2566萬多元。但蔡男等人均以沒有因果關係為由，拒絕賠償。

北院指出，寒舍艾美會館雖未遵守游泳池規範而有缺失，然與王男之死沒有因果關係，故王男家屬無從依消保法規定提告求償，判家屬敗訴。