台鐵太魯閣號事故罹難者家屬今年2、3月重返清水隧道，再度發現罹難者遺骸和遺物。（家屬提供／蔡明亘台北傳真）

台鐵太魯閣號408次列車2021年4月發生重大出軌事故，造成49人死亡、213人輕重傷。去年才在富岡機廠保存的7、8節車廂中發現罹難者遺骸與大量遺物，豈料今年罹難者家屬重返事故現場，又在「電纜溝槽底下」找到遺骸與遺物，讓家屬再次承受錐心刺骨之痛，沉痛喊道「到底要承受幾次才結束！」

台鐵太魯閣事故罹難者家屬團體「太魯閣的眼淚」今發聲明指出，今年2月27日與3月20日凌晨，會同台鐵、花蓮地檢署等單位再次進入清水隧道，竟在軌道下陸續發現許多遺物與遺骸，顯見當初急於搶通鐵路，沒仔細清查就草率堆放在角落，後經花檢比對確認，這些遺骸分別是當初11名罹難者的遺骸。

台鐵太魯閣號事故罹難者家屬今年2、3月重返清水隧道，再度發現罹難者遺骸和遺物。（家屬提供／蔡明亘台北傳真）

台鐵太魯閣號事故罹難者家屬重返清水隧道，找到罹難者遺物。（家屬提供／蔡明亘台北傳真）

陳姓家屬表示，繼去年8月在富岡機廠找到車廂內遺骸後，家屬們認為既然車上有，事故現場、隧道內外應該也還有骨骸或遺物，很多家屬都非常想再次找回家人的遺物，希望再次進入隧道搜索，經申請後配合台鐵營運時間，在凌晨步入隧道。

他還原現場，在軌道旁的「溝槽底下」，發現被電纜線壓住的遺骸，多是破碎的骨骸，其中也有清晰可見是嘴部骨骸的牙齒，遺物部分則大多是衣物、香水、身分證件等小型隨身物品，推測是當時急著搶通鐵道，新的電纜線直接覆蓋上去。

台鐵太魯閣號事故罹難者家屬今年2、3月重返清水隧道，再度發現罹難者遺骸和遺物。（家屬提供／蔡明亘台北傳真）

陳姓家屬提到，許多罹難者家屬都還未找到家人的遺物，這次搜索僅是針對隧道內，相信在隧道外「有不少東西」，不過考量0403花蓮大地震後，餘震頻繁，若在當地搜索恐有危險性，故外部搜索計畫先暫緩，以安全為重，後續再與家屬們評估。

「到底要被這種錐心刺骨的通知或事實，承受幾次才要結束？」陳姓家屬說，心情其實既期待又糾結，當年大家在花蓮殯儀館認為自己的家人都被完整找回，但去年到今年，接連又發現遺骸，叫家屬怎麼承受，但另一方面，又期待真的能找到家人的遺物，只是若這次沒找到又要等下次，期待一直延續，真找到了相信家屬才有辦法放下。