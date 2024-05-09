河南│鄭州房市回暖 日銷售創近兩年新高 03:182024/05/09 工商 大陸國際新聞中心 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 鄭州房市回暖。根據房地產機構貝殼即時成交數據顯示，今年五一假期間，該機構的鄭州新房共計成交810筆，創下近兩年來單日成交新高。調研發現，鄭州當前的購房需求主要集中在婚育置業需求。 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 河南｜鄭州旅遊獎勵 旅行社最高可獲人民幣6萬元 《營建股》遠雄今年營運可望重返成長 全台積極推案 《傳產》年初房市詭譎 Q1建照創新低 #鄭州 #房市 #成交 #回暖 #婚育 透過【Google新聞】追蹤中時新聞網 也許您會感興趣 推薦閱讀 南科善化房價上看4字頭 閤冠推總價900萬2房首購宅 16:222024/05/07 財經 首季建照創六年新低 使照卻爆大量 19:362024/05/03 財經 《金融》穩定大陸房市 瑞銀獻策人行再啟動3000-5000億PSL 08:582024/05/07 財經 「金三銀四」業績慘淡 大陸百強房企4月銷售額跌45％ 12:572024/05/08 兩岸 好市多台中第三店傳落腳海線區 房市好嗨爆賞屋潮 22:362024/05/06 財經 《基金》00878躍居零股成交王 估配0.51元這天除息 12:382024/05/07 財經 信義房屋推ESG政策，贈新竹成交客GoShare騎乘金福利 17:592024/05/02 財經 《傳產》建商樂當房市指標 高層建物量創歷史次高 08:182024/05/03 財經 看好房市！大台北不動產標售案9案連發 16:332024/05/02 財經 日圓匯率34年新低陸客衝了！暴買3大類：勞力士斷貨 09:122024/05/02 財經 跨品牌聯賣 成交就是快！永慶加盟四品牌第一季業績逼近百億 14:272024/05/08 財經 傳產股強強滾 包辦本周成交量週轉率前三 22:542024/05/03 財經 大同區茶廠賣4個億 北市古蹟正夯 18:162024/05/03 財經 南投房價噴漲！不吃不喝逾9年才能買房 比高雄、新竹人還難 13:052024/04/29 財經 建案有20幾坪 為何廣告只寫3、40幾坪？爆4大原因 最扯是它 17:092024/05/01 財經 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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