鄭州為促進旅遊業發展，新推獎勵政策。以包機旅遊為例，招攬赴鄭州旅遊的國內包機團客，遊客上座率60％以上且不少於100人、遊覽鄭州一個以上收費景區並住宿兩晚以上者，每架次獎勵當地旅行社人民幣（下同）3萬元。招攬境外包機團客，旅行社最高可獲6萬元獎勵。