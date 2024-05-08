在傳統大陸房市「金三銀四」旺季，中國房地產研究機構克而瑞數據顯示，4月大陸百強房企實現銷售操盤金額3121.7億元（人民幣，下同），年減44.9％，月減12.9％，單月業績規模仍保持在歷史較低水準。

香港《信報》報導，報告指出，今年首4個月，大陸百強房企實現銷售操盤金額1.09兆元，年減46.8％，跌幅收窄0.7個百分點。

從企業表現來看，4月單月業績成長的百強房企不到四成。單月業績年降幅大於50％的企業數量達到45家，整體呈普降態勢。首4個月，百強房企累計操盤金額超百億元的房企只有21家，而去年和2022年同期分別有45家和47家。即使是全口徑銷售金額，過百億的房企也僅有25家。

報告稱，企業端來看，房市「金三銀四」的缺席、銷售不及預期，仍是導致企業持續審慎投資的最重要因素。4月底中共中央政治局會議提出「統籌研究消化存量房產和優化增量住房的政策措施」，以及各大重點城市均或多或少放鬆了限購政策，預計接下來市場將迎來更多政策細則落地。

報告認為，房企及購房者均有較濃的觀望情緒，在市場顯著築底、呈現回暖勢態前，房企都將保持審慎、觀望態度，土地市場的動態將集中於國央企、優質核心地塊上。