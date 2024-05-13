安聯貿易四月時對來自大陸、法國、德國、意大利、波蘭、西班牙、英國和美國的3,000多家出口商進行了第三次全球調查，調查在網路上進行，調查時間為期三週。

就地緣政治緊張局勢而言，安聯貿易說，歐洲企業顯然沒有美國企業那麼擔心，39％的德國和西班牙以及33％法國的企業預計將擴大在大陸的業務，而美國則為27％。從事汽車、化工、建築、金屬和紡織等行業的企業均選擇在大陸擴大其足跡，優於其他市場。