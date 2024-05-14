大陸各地近期紛紛推出各項優化房地產市場的政策的同時，落戶政策也隨之鬆綁。大陸媒體認為，這波取消房產限購風潮，不只是順應市場需求，更間接帶動起掀起一波「搶人大戰」。

《中國青年報》14日報導，住房限購在不少城市成為歷史。截至目前，除北京、上海、廣州、深圳4個一線城市，僅剩海南省、天津市、廣東省珠海市仍處部分放開限購的狀態。

而各地全面放寬房產限購政策之餘，相關的戶籍也在逐步鬆綁。比如說，杭州還將優化積分落戶政策，在杭州市取得合法產權住房的非本市戶籍人員，可申請落戶。杭州市住保房管局房地產業發展處副處長何陳煜日前便預告，後續會制定具體的實施細則。

儘管買房並不能跟落戶畫上等號，但報導強調，熱點城市落戶政策放鬆背後是日趨激烈的「搶人大戰」。南京、成都、杭州作為新一線城市，輪番下場搶人才。近期全面放開限購的成都、杭州、西安以及2023年全面放開的南京均為人口淨流入城市。

截至2023年年底，成都、杭州、西安、南京的常住人口為2140.3萬人、1252.2萬人、1307.82萬人、954.7萬人，分別比去年增加26.7萬人、14.6萬人、8.23萬人、5.59萬人。

地產行業資深從業者、知乎房地產領域答主Jimmy Chen直言，各地推出的優化房地產市場的政策「卷起來了」。

舉例來說，南京直接取消積分落戶模式。易居研究院研究總監嚴躍認為，雖然南京的落戶新政並未直接指明「買房就可落戶」，但從實際執行的情況來看，只要買房且具有不動產權證書，就可以遷戶口和落戶。

「一個城市中只有具備足夠的淨流入人口，才有潛在購房的需求。」Jimmy Chen表示，全面取消限購不僅是對房地產市場的一種宏觀調控，目前各地因城施策中陸續推出的房地產優化政策，背後實際上還隱藏著「搶人大戰」，「搶人大戰」不僅僅是搶人口，而且是「搶人才」。