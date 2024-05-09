上半場受傷只打8分鐘拿到5分的布朗生，經過中場休息治療後布朗生帶傷上陣鼓舞了全隊士氣，加上迪文森佐、阿努諾比、哈特等人的發揮，尼克130比121再次馴服溜馬，系列賽取得2比0領先優勢。

布朗生不愧是紐約大軍的靈魂人物，上半場在少了他的情況下尼克攻勢非常不順，半場打完落後10分，下半場布朗生歸隊後整個攻防提升一個檔次，第三節打出36比18攻勢逆轉超前。

決勝節溜馬展開反撲，數次追至2分內差距，可惜罰球線上的準度太差竟錯過7個，反觀尼克不僅穩定性夠高，又能掌控制空權，即便板凳戰力遠遠不如對手，但先發戰力幾乎是溜馬的兩倍。

尼克雖拿下此勝，但攻下28分的阿努諾比受傷，對於紐約大軍非常傷，幸好迪文森佐貢獻6顆三分球28分，布朗生29分，打滿全場的哈特19分、15籃板、7助攻，哈騰史坦14分、12籃板、8助攻

不滿裁判判決的溜馬總教練卡萊爾在最後33.9秒被趕出球場，布朗生執行罰球，將領先分數擴大至10分，有驚無險贏得比賽。