前尼克球員馬布里在場邊觀戰。（美聯社）

OBI TOPPIN GOES BETWEEN THE LEGS AT MSG pic.twitter.com/RcW4qAm6pp — Jomboy Media (@JomboyMedia) May 7, 2024

東區準決賽G1，地主尼克驚險擊退溜馬，同時留下多個精彩鏡頭。溜馬前鋒托平（Obi Toppin）簡直把季後賽當成明星賽了，他在第3節一次快攻居然使出胯下換手灌籃技驚全場。麥迪遜廣場花園的球迷不太高興，對他報以噓聲，其實托平是紐約人，而且他去年被尼克賣到溜馬，紐約才是他真正的家，可能因此想在這裡露一手。

通常在季後賽沒必要做這種高風險的灌籃，但托平是2022年灌籃大賽冠軍，這對他來說輕而易舉，他在灌籃大賽使出打板胯下雙手反扣的高難度動作摘得冠軍。

尼克的畢業生馬布里（Stephon Marbury）也出現在場邊聲援老東家，在他的NBA生涯裡，效力尼克5個球季是最長的，2004年在尼克打過4場季後賽（被籃網橫掃）。

此戰還有尼克前鋒哈騰史坦（Isaiah Hartenstein）演出特技投籃，他在後場轟進距離籃框46呎的超遠三分球，當然他並不是想變魔術，那是上半場結束前他奮力拋進的幸運球。尼克終場121比117獲勝。