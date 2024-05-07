東區準決賽G1，地主尼克驚險擊退溜馬，同時留下多個精彩鏡頭。溜馬前鋒托平（Obi Toppin）簡直把季後賽當成明星賽了，他在第3節一次快攻居然使出胯下換手灌籃技驚全場。麥迪遜廣場花園的球迷不太高興，對他報以噓聲，其實托平是紐約人，而且他去年被尼克賣到溜馬，紐約才是他真正的家，可能因此想在這裡露一手。
通常在季後賽沒必要做這種高風險的灌籃，但托平是2022年灌籃大賽冠軍，這對他來說輕而易舉，他在灌籃大賽使出打板胯下雙手反扣的高難度動作摘得冠軍。
尼克的畢業生馬布里（Stephon Marbury）也出現在場邊聲援老東家，在他的NBA生涯裡，效力尼克5個球季是最長的，2004年在尼克打過4場季後賽（被籃網橫掃）。
此戰還有尼克前鋒哈騰史坦（Isaiah Hartenstein）演出特技投籃，他在後場轟進距離籃框46呎的超遠三分球，當然他並不是想變魔術，那是上半場結束前他奮力拋進的幸運球。尼克終場121比117獲勝。
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