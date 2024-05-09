三陽旗下南陽現代（HYUNDAI）9日發表Tucson L N Line，南陽總經理徐伯達宣布，新車售價109.9萬元，估每個月銷量約100輛，將推升Tucson整體月銷目標達1,000輛，單一車款全年銷量將挑戰1.1萬輛。

Tucson車系去年共領牌5,812輛，若以今年全年銷量看增至1.1萬輛，較去年同期大增89.26％，可說是一肩挑起今年品牌在台銷量成長主力。

徐伯達表示，N Brand為現代汽車性能品牌，近年來多次在WRC賽車運動、TCR及24小時耐久賽取得勝利，現代汽車將其致勝關鍵應用於新世代造車的性能操控，打造日常即能享受熱血駕馭樂趣的車款，N Brand起源韓國南陽研發設計中心，在紐柏林賽道進行嚴酷測試調校，造就品牌市售車款與生俱來的賽道熱血基因。

全新Tucson L N Line外觀設計更具跑格，車室空間部分，除專屬跑格方向盤及運動化金屬踏板，亦設計專屬座椅及N Line專屬性能排檔桿。

性能部分，徐伯達指出，Tucson L N Line引擎動力搭載最新Smartstream 1.6 Turbo渦輪增壓缸內直噴引擎，內置全球首創的CVVD連續可變汽門持續系統技術，使其在動力性能上表現突出。擁有180ps最大馬力和27kg-m的最大扭力，再加上7速DCT雙離合器自手排變速箱系統的應用，讓加速更加順暢，操控更加靈活，平均油耗15.2km／L，兼具性能和燃油經濟。

安全技術方面，Tucson L N Line擁有高達18項「HYUNDAI SmartSense」先進安全科技。徐伯達說明，這些技術包括多項同級獨有的功能，如FCW-JX對向來車路口安全偵測、FCA-JX對向來車路口煞停輔助、RCCA後方交通防撞輔助、BCA盲區碰撞避免輔助等。此外，還具備了LV.2等級的SCC智慧型主動車距維持(附Stop ＆ Go)、LFA全速域車道維持輔助、LKA車道偏移輔助、FCA前方主動煞停輔助等功能，以及BCW盲區偵測警示、SEW安全下車警示和LVDA前車駛離提醒等安全提示功能，全面守護著乘車安全。