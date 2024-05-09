隨著端午節的腳步日益接近，各餐飲名店已開始爭相端出粽子禮盒、搶攻送禮與自用商機。其中，專攻素粽的寬心園，看準民眾越來越注重健康和美味，2007年開始研發的「紅藜松露杏鮑粽」，因其豐富且健康的餡料、清香而綿密的風味，深受消費者喜愛，更成為企業客戶的端午禮品。寬心園表示，5月31日前預購可享早鳥優惠價。

自2016年開始，寬心園主廚特別在粽米中添加了近年非常熱門的超級食物「紅藜」，讓口感軟Q綿密的粽米，多了紅藜的營養價值。寬心園「紅藜松露杏鮑粽」曾獲得2016年媒體票選百貨通路類「素粽評比第一名」；2019年獲得第九屆海峽兩岸美食文化交流論壇所頒發的「兩岸十大伴手禮」殊榮，成為素粽的代表品牌。

寬心園董事長黃瓊瑩表示，很多人過端午節一定要回家吃媽媽親手包的粽子，可是上市已經18年的寬心園松露杏鮑粽，不但擄獲很多美食饕客芳心，還有一些老客人每年都要回來訂購松露杏鮑粽，「因為對他們來說，紅藜松露杏鮑粽不只是端午節的應景食品，也是他們與家人共同的美味記憶！」

由寬心園主廚親自監製的「紅藜松露杏鮑粽」，結合南部粽與北部粽做法，也就是先用義大利白松露油與添加了紅藜的長糯米拌炒出香氣，包入事先滷過的香菇、栗子、雪蓮子、枸杞等餡料後，以大火蒸30分鐘，放涼後急速冷凍以保留粽米的香氣及風味，每顆粽子均需經過外觀、大小、重量的嚴格品檢才能入庫。

寬心園紅藜松露杏鮑粽即日起開始預購，一盒6入原價980元，5／31前預購可享早鳥優惠880元。黃瓊瑩表示，今年端午節，別忘了帶一盒紅藜松露杏鮑粽回家，與最愛的家人及朋友享受美味的粽子，一起度過一個健康平安的節日。