迎接端午佳節，北投大地酒店即日起至6月7日，延續去年的熱銷狂潮，推出「2024粽粽有賞」端午節粽子禮盒，大地酒店以館內的川湘餐廳「奇岩一號」最經典的菜色「稻香大地牛」、「川味乾鍋」、「麻油雞酒飯」入粽，推出3款特色手工粽子，分別是吃得到豐富高級食材的「大地海陸雙珍粽」，椒香迷人的「川味乾鍋鮑魚粽」，還有「麻油雞酒飯」完美延伸的「奇岩麻油雞酒粽」，雖然品項不多，不過每款粽子各具巧思與特色，粽禮皆附贈保冷袋，5月19日前預購享早鳥優惠價。

近半年來，萬物漲聲響起，也讓人擔心今年的粽子會否變貴？大地酒店表示：「為了讓客人可以在端午節吃到一年一度的節慶美味，今年沒有調漲粽子價格，多出來的成本，飯店自行吸收。」

單顆重達1.1公斤的「大地海陸雙珍粽」，適合5至6人分享，單顆售價3280元，早鳥價2880元。（大地酒店提供）

大地酒店的3款粽子最氣派又適合送禮的就是單顆重達1.1公斤的「大地海陸雙珍粽」，不只體積比一般的粽子大上好幾個尺寸，用料也不馬虎，也因為體積巨大，主廚得用在來米稻草梗捆綁粽子，內餡以熬製多時、入口即化的「稻香大地牛」直接入粽，再搭配獨門醬汁滷製的吉品鮑魚，饕客可同時享受到帶有微微稻香的牛小排和新鮮海味的高級鮑魚，是「奇岩一號」常年不敗的明星商品。「大地海陸雙珍粽」適合5至6人分享，單顆售價3280元，早鳥價2880元。

「川味乾鍋鮑魚粽」麻香迷人，滿足嗜辣者的喜好，5入組早鳥優惠價1280元。（大地酒店提供）

另一款「川味乾鍋鮑魚粽」則是將蓮藕、香菇、花菜干等食材，加入主廚特製的乾鍋配方共同拌炒，最後放上一整顆鮑魚，椒香味襲面而來，味蕾蠢動。這款精心研發出的「川味乾鍋鮑魚粽」鹹香帶勁，又辣又麻，滋味迷人，直接滿足嗜辣者的喜好，是「奇岩一號」獨具風味的特色產品，每組5入原價1480元，早鳥價1280元。

「奇岩麻油雞酒粽」麻油香與酒香濃郁，被認證「麻油雞酒飯」的完美延伸，5入組早鳥價1280元。（大地酒店提供）★《中時新聞網》關心您：飲酒過量，有礙健康。酒後不開車，安全有保障！

「奇岩麻油雞酒粽」以百年老店的黑麻油煸炒老薑片、搭配猴頭菇、蓮子與雞腿肉，用料紮實豐富，蒸過後的麻油香更添風味，每顆米粒都能吃得到濃郁酒香，還被美食評鑑認證「麻油雞酒飯」的完美延伸。「奇岩麻油雞酒粽」每組5入原價1480元，早鳥價1280元。

★《中時新聞網》關心您：飲酒過量，有礙健康。酒後不開車，安全有保障！