高雄玉荷包荔枝廣受民眾喜愛，即日起開放民眾上網「高雄首選電商平台」預購。（高雄市農業局提供／林瑞益高雄傳真）

目前正是玉荷包荔枝的產季，高市府農業局13日說，粒裝玉荷包禮盒即日起在「高雄首選電商平台」開放預購，將於5月24日起陸續出貨，請民眾預購從速。雖然受氣候影響減產，但農業局說，今年玉荷包不漲價且免運費。

高雄市玉荷包荔枝種植面積約有2343公頃，於每年5月底、6月初期間量產，是全國玉荷包最大生產地，同時也是品質第一。玉荷包因果型如荷包、果肉如玉般而得名，口感甜中帶酸、果核小、果肉Q且結實，受到民眾的喜愛。

近年來高市府農業局以「高雄首選」打響農產名號，以粒裝分級包裝，不帶枝不帶葉，去蕪存菁，將枝葉留在產地，並採用通過產銷履歷驗證的玉荷包，以提高禮盒品質，建立消費者果肉枝葉分離的環保精緻概念形象。

農業局長張清榮表示，農業局推廣「高雄首選」粒裝玉荷包多年，每年一到產季就有許多消費者詢問購買，高雄首選電商平台提供多元的支付方式，即日起開始受理預訂，將在5月24日起陸續出貨，玉荷包荔枝甜度超過14度，送禮自用兩相宜。

年初雖因氣候因素導致玉荷包減產，電商平台為回饋客戶，今年玉荷包不漲價，大顆粒頂級規格5斤裝禮盒1388元，特級規格5斤裝849元，通通免運費。