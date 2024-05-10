據法國廣播電台報導，中國汽車製造商比亞迪的歐洲首席執行官邁克爾(Michael Shu)當地時間9日表示，比亞迪希望在2030年之前，主要通過其入門級車型，在歐洲電動汽車市場上超越特斯拉。

在《金融時報》主辦的關於汽車未來的年度會議上，邁克爾表示說，「我們有信心在本十年末的時候成為歐洲的領導者。」

靠電池製造起家的比亞迪於2023年第四季超越特斯拉，成為全球最大的電動汽車銷售商。但馬斯克的團隊聲稱，特斯拉在今年第一季重新成為了全球最大的電動汽車銷售商。

比亞迪的第一家歐洲汽車工廠將於2025年在匈牙利投產。比亞迪已經在匈牙利生產公車。匈牙利已成為中國工業的重要基地。習近平主席在訪問法國後，9日抵達匈牙利訪問。習近平主席對匈牙利的訪問將達近3天。

邁克爾在英國《金融時報》的會議上還宣布，比亞迪正準備在歐盟進行巨額投資，投資的金額有可能達到數十億歐元，涉及工廠、分銷網絡和市場營銷。法新社表示，在未來幾個月內，比亞迪必須決定是否要建造第二家歐洲汽車工廠。

法國經濟部長勒梅爾周一曾表示，法國歡迎比亞迪和中國汽車工業。