隨著5月報稅季到來，各種稅單如雪片般飛來，信義代書劉蕙瑛表示，實務中，財產交易稅的新舊制最讓消費者困擾，其實重點就是抓住「過戶日」來做區分，另外想要節稅，別忘了報稅時列舉可扣除項目。

信義地政士聯合事務所劉蕙瑛代書公布近一年報稅熱門問題，她透漏最多人詢問她財產交易稅的新舊制：財產交易所得稅以取得日(過戶日)105年1月1日做為判斷標準。在這一天之前取得的房子適用舊制，將會併入個人綜合所得稅裡，綜合所得稅只計算房屋(建物)的部分，土地部分免稅；若是105年1月1日以後才取得，一律適用新制，要繳納房地合一稅，土地跟房屋都要課稅。劉蕙瑛也提醒房地合一稅必須在過戶完成的30天內完成申報跟繳納，適用新制的納稅人儘管此次不用繳稅，也還是務必在30天內誠實申報。

而適用舊制的納稅人若要節稅，報稅時列舉可扣除的項目就變得相當重要，舉凡契稅、印花稅、增值稅、仲介費、代書費、居住期間的裝修裝潢、水電修繕等費用，附上交易的發票、匯款金流…等增加房屋價值的費用，都有機會在申報時併入扣除；若是適用自用住宅規定的買方，其房貸利息也可列舉扣除，自用住宅的條件為：符合房屋是本人或配偶或受扶養親屬所有，且戶籍需在此屋才算。自用住宅房貸利息最高扣抵上限為30萬，但劉蕙瑛也提醒，報稅時附上向銀行申請繳納利息的單據證明才適用。總而言之，綜合所得稅扣除額有兩種方式，可先試算列舉扣除額的總金額多少，若超過標準扣除額，再用列舉才划算。

此外，劉蕙瑛也在節目中介紹了5月開徵的房屋稅及7月即將上路的囤房稅2.0，以及重購退稅的小撇步，總而言之，在稅務計算時把握三大重點：一、確認戶籍狀態；二、保留買賣屋期間各項發票、單據；三、若還是有疑義，多詢問專業人士如代書、會計師，提前做好財務規劃，才能有效節稅還有機會退稅，讓報稅季輕鬆不心痛。房屋聽信義本集內容：https://lihi2.com/hMcm