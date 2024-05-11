乳癌為台灣女性好發癌症排名第一位，且年齡層有下降趨勢。對此，營養師程涵宇表示，想要預防乳癌，日常生活中應避免10大危險因子，包括油炸食物、速食、加工肉品、添加糖、高GI精製碳水、超加工食品、不運動、喝酒、肥胖及內分泌干擾物。其中她提到，大量暢飲酒會讓乳癌風險暴增60%，不可不慎。

程涵宇在個人粉專及網站撰文表示，在台灣20～39歲年輕族群中，乳癌是發生率最高的癌症，甚至好發年齡還比歐美年輕10歲。而在日常生活中，其實有很多是自身可控制的風險因子，她並盤點以下 10種壞習慣應避免，以降低被乳癌找上的機率：

1、油炸食物：研究發現經過油炸的食物，會明顯提升罹患乳癌的風險，亦容易造成心血管疾病。

2、速食：若太常吃高油、高鹽及油炸物，除了可能發胖外，還會使身體必須的營養素攝取不足，容易增加罹患各種慢性病及乳癌風險。

3、加工肉品：像是培根、香腸等，根據研究發現，攝取加工肉類會增加9％乳癌風險。

4、添加糖：過多的糖容易讓身體呈發炎狀態，同時也與肥胖、高血壓、增加糖尿病發生率有關，與乳癌風險正相關。

5、高GI精製碳水：經常食用高GI精製碳水可能增加8%乳癌風險，且通常此類食物也會添加較多的糖，對身體造成負擔。

6、超加工食品：通常含有較多添加物，且營養價值低。研究顯示，經常吃此類食品會增加罹患乳癌風險10%。

7、不運動：相較於有運動習慣的女性，沒有運動習慣者，乳癌風險直接增加20～40%。因此，平常有機會多爬樓梯、多走路都是增加活動量的好方法。

8、喝酒：喝微量的酒罹患乳癌的風險約增加4%；大量暢飲酒乳癌的風險則暴增60%。

9、肥胖：研究發現，女性越胖罹患乳癌風險越高，當BMI大於25時，會增加17%的風險；BMI大於30則會增加37%。

10、內分泌干擾物：為來自外界且能干擾內分泌功能的化學物質，其會干擾體內激素的生成、釋放、輸送、代謝、結合或消除過程。而環境荷爾蒙是此類物質最常見的類別，例如塑化劑，存在於指甲油、化妝品、香水，兒童玩具、塑膠容器、家具裝飾材料、油漆等。

另外，程涵宇補充，許多農藥與環境荷爾蒙有關，會干擾人體正常內分泌的作用。根據《美國醫學會雜誌》（JAMA Internal Medicine）研究發現，常吃有機食物能夠讓罹癌風險降低25%，而乳癌發病率更能夠降低風險34%。

除此，程涵宇還點出，包括化工原料雙酚A，常見於運動常見的PC水壺；全氟烷化合物，常用於塗層，包含防水衣物、不沾鍋等日常用品中；溴化阻燃劑，常用在電子產品、衣服及家具中，也都屬於環境荷爾蒙，使用時應特別留意。

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