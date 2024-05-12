2026年新北市長之爭備受各界矚目，台北市副市長李四川更被視為藍營強棒，已多次表態自己不會參選的他，近日接受媒體專訪時，提到自己屆時一定會有角色，也談及新北市長人選的重要條件為何。

李四川近日向《聯合報》重申，參加選舉從非其選項，2026年他所扮演的角色，就是會幫新北市長選舉輔選、力挺國民黨派出的優秀人才。

而在李四川看來，優秀人才最重要的就是絕對得贏，且必須熟悉新北市；至於有望代表民進黨、民眾黨參選2026新北市長的蘇巧慧與黃國昌，李認為他們都是國民黨可敬的對手。