政大達賢圖書館草坡、景觀池命名於今日結果出爐，草坡將命名為「慢坡」，景觀池命名則從缺，取自韓國女團NewJeans的成員Minji本名的「金玟池」，最後以1.3萬票獲得人氣獎。

政治大學3月為達賢圖書館前的草坡、景觀池舉行命名徵件活動，經第1階段篩選，共有草坡命名156件，景觀池159件，4月進入第2階段評審評選及人氣票選，「金玟池」的命名取自韓國女團NewJeans成員Minji的本名，引起各界關注。

政大圖書館表示，專家評審草坡第1名為劉嫻慧命名的「慢坡」，取其曾在滂沱大雨時匆忙奔至達賢圖書館、在草坡滑跤的經歷，表達放慢腳步、欣賞風景、注意安全的意涵；第2名為林映辰命名的「扶光坡」，取扶桑之光，日光之意，步行其上，彷彿朝燦爛如陽的希望走去，第3名為蔡子霖命名的「午餐地」，從法國寫實派與印象派畫家莫內畫作「草地上的午餐」獲取靈感。

至於景觀池命名，政大圖書館說，第1名從缺，第2名為林炳勝命名的「鑑雲塘」，第3名為鄭莨達命名的「書鴨小湖」。是否會重新徵件，就如評審決議，「留白」或許是現階段最舒適的狀態，等待未來的某一天最合適命名自然發生。