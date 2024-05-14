近年科技業薪水大噴發，不少相關系所畢業的學生都希望能成為一名工程師。一名台大畢業的男子透露，畢業後為了百萬出頭薪水的工作放棄進入科技業，沒想到如今反而變成「一級貧戶」，超級難堪。

一名男網友昨（13）日在「Dcard」表示，自己讀書讀到台灣首屈一指的大學，人人稱羨不已，甚至有許多人驚嘆家裡出了一個台大生，但出社會後因為一些原因，他沒有選擇進入科技業，而是跑去看起來不錯的傳產或是小地方上班，沒想到科技業近年來大噴發，人人都可以拿幾百萬的薪水。

原PO提到，當初他沒進科技業跑去領一百萬出頭的薪水，還覺得自己的選擇不錯，沒想到現在直接變成「一級貧戶」，「更難堪的是自己居然還是台大畢業的勒，台大畢業的一級貧戶，唉」。

其他人也說「台大商科在學測5科年代四大理工隨便填，家裡沒礦還選商的就真的差很多」、「我有認識的台大純文這幾年只能去服務業做，職場跟賺錢的行業本來就不完全跟校名掛勾」、「觸（True）…台大文學院找工作會比逢甲工科慘」、「選擇比努力更重要」。

不過也有人認為「在傳產工作本身不慘，畢竟在傳產也是有穩定工作、衣食無虞，但隨時把自己想成受害者，不斷抱持痛苦後悔的心情，倒是很慘」、「台灣重科技業，其他行業吃土到產業結構一點都不正常」、「台灣人材資源太多集中在半導體，其他產業其實也有人材的需求，你目前所待的產業，對這產業來說也是發展必須的重要人才」、「不慘啊，我跟我同學都在傳產，上班每天都很輕鬆，不是看盤就在聊天」。