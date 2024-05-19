教育部長潘文忠上任時處理的第一件重要事情是國中教育會考新店高中大停電影響1775位考生事件，之後3年疫情他要面對如何讓會考順利進行，在任內最後一天，他也是以會考工作來結束任期。全國試務會今天送潘文忠一支木製文昌筆，感謝他對國中會考的付出。

2016年5月14日，國中會考新店高中考場發生大規模停電意外，共有1775名考生受到影響。潘文忠在520就職教育部長前，教育部同仁就告訴他上任時要處理這次爭議事件。

今年國中教育會考今天結束後，在出闈記者會上，全國試務委員會感謝潘文忠對國中會考的付出與貢獻，特別送他一支木製文昌筆做為紀念。潘文忠表示，2016年國中會考新店高中大停電事件，給他震撼教育，而今年國中會考順利舉行完成，則是最好的禮物。

潘文忠因為台大校長遴選事件，在2018年4月14日離開教育部長工作，不過在2019年1月再度回任。他表示，回任後，原本以為各項入學考試都可以在平靜中度過，沒想到2020年起的3年大疫情，為入學考試工作帶來更大挑戰。

潘文忠說，疫情那三年，國中會考舉行前，大家都如臨大敵，因為每次考試都有不同狀況，無法複製之前的經驗，最深刻的挑戰是，考試前的三更半夜，還要通知考生該到哪一個考場應試。他認為，經過這樣淬鍊，全國試務會再也沒有經不起的挑戰。

潘文忠今天是任內最後一天，今年國中教育會考順利完成，他可以在毫無掛念的狀況下離開，不用跟新的教育部長報告國中教育會考有意外狀況，這是最棒的禮物。