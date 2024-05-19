長期關注網球賽事的朋友，對費爸費德勒和蠻牛納達爾一定不陌生，兩人曾在大滿貫賽中共交手9次，每次都是足以名留青史的偉大對決，因此當路易威登宣佈核心價值Core Values形象廣告找來兩位網球選手一起入鏡，時尚圈與體壇雙雙為止震憾也就一點也不意外。
此次核心價值形象廣告由知名攝影師安妮萊博維茨（Annie Leibovitz）掌鏡拍攝，費爸與納達爾不在網球場上對決，而是共同攀登義大利多洛米蒂山脈的最高峰，象徵昔日對手成為彼此的扶持伙伴，共同登上人生新高峰。而雙方對此次的合作也頗為興致高昂，不輸球場對決。
納達爾提到「我知道有多少重要的偶像參與了這次活動，所以對我個人來說，參與其中是我非常自豪的事情，特別是與羅傑(Roger)分享。他一直是我最大的競爭對手，現在則是我的親密朋友。」費爸則風度謙謙的表示與拉斐爾(Rafa)一起進行這項活動是一個獨特的機會，「我們如何能從開始的競爭對手到職業生涯結束時並肩進行這項拍攝活動，這非常的酷！」
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