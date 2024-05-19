據悉，災後恢復重建專案總體進展較快，京津冀的項目開工率已達到95％；多個學校、醫院、供水、道路等災後重建的民生項目已基本完工，可以及時投入使用。

去年10月24日，大陸全國人大常委會表決批准國務院增發國債和2023年中央預算調整方案的決議，明確中央財政將在2023年第四季增發2023年國債人民幣（下同）1兆元。

1兆元增發國債資金的投向主要用於幾個方向，即災後恢復重建、骨幹防洪治理工程、灌區建設改造和重點水土流失治理工程、城市排水防澇能力提升行動、重點自然災害綜合防治體系建設工程、東北地區和京津冀受災地區等高標準農田建設等。

值得注意的是，增發的1兆元國債全部通過轉移支付方式安排給地方使用，全部列為中央財政赤字，還本付息由中央承擔，不增加地方償還負擔。

發改委副主任劉蘇社稍早表示，到今年2月，已經分三批下達完畢1兆元增發國債專案清單，增發國債資金已經全部落實到1.5萬個具體專案。