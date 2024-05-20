下周四（30日）是今年第二次天赦日，民俗專家柯柏成表示，有心要開運、轉運的朋友可以在這天拿刻著名字的印章到廟裡的天公爐過香爐開運，日後銀行開戶或簽約都先用這個印章，若有業務因素需要增強運勢招貴人、避小人，也要隨時把這個印章帶在身上。

柯柏成18日在臉書表示，「天赦日」在道家的擇日學中為「三赦」合一個好日子，是四季中由天干配合地支而產生的日子，下周四（30日）、農曆4月23日是今年度的第二次天赦日，有心要開運、轉運的朋友可別錯過了。

柯柏成進一步說道，補財庫、增財運的可以參考過去天赦日必備煮錢水的方法，另外這一天是甲辰年夏季的甲午日，甲年的甲日為萬福聚集之日，在奇門遁甲術裡為值符的代表，可在這天選個自己名字的印章，材質選好一點，但要避免動物身上的材料，例如象牙牛角這等，但玉石木材都可以用，畢竟上天有好生之德，肉食尚要避免，更何況在這種日子開光使用的開運印章。

柯柏成表示，印章事先刻好的也沒關係，要在天赦日這天拿到廟裡的天公爐過香爐開運，日後銀行開戶或簽約都先用這個印章，若有業務因素需要增強自己的運勢招貴人、避小人，把這個印章帶在身上就可以。

另外，柯柏成說天赦日就是上天大赦天下之日，雖然這天在寺廟甚至教堂的許願都容易實現，但在祈福、許願前要請上天赦免因無知或有意犯下的過錯，誠心懺悔、消除業障才能讓好運來，這一天最理想是吃素一天，符合上天好生之德，祈福、許願便容易成真。

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