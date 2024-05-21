據統計，今年1月至4月，新疆阿拉山口口岸進出口貨運量達910.2萬噸，年增24.9％。其中，進口貨運量顯著大增，通過鐵路運輸進口的煤炭、鐵礦砂及其精礦、小麥等大宗商品增長明顯。此外，機電產品則多半選擇公路口岸出口。