新疆│前四月阿拉山進出口貨運量 年增逾2成 03:352024/05/21 工商 大陸國際新聞中心 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 據統計，今年1月至4月，新疆阿拉山口口岸進出口貨運量達910.2萬噸，年增24.9％。其中，進口貨運量顯著大增，通過鐵路運輸進口的煤炭、鐵礦砂及其精礦、小麥等大宗商品增長明顯。此外，機電產品則多半選擇公路口岸出口。 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 美禁26家中國棉花進口商品 郵輪旅行常見10大錯誤 專家提醒「新手必讀」 美中較勁！ 陸再躍居成印度最大貿易夥伴 #貨運量 #進出口 #進口 #口岸 #新疆 透過【Google新聞】追蹤中時新聞網 也許您會感興趣 推薦閱讀 汪峰520認愛小17歲網紅 女方背景遭起底「離婚生1女」 22:452024/05/20 娛樂 史上最快紀錄！港珠澳大橋今年出入境旅客已破千萬 11:082024/05/21 兩岸 Audi Q8 e-tron獲車訊風雲獎「最佳進口豪華中大型電動車」 12:152024/05/22 生活 反擊制裁！陸商務部：對歐美台日進口共聚聚甲醛反傾銷調查 12:462024/05/19 兩岸 新疆國企董座遭雙開 貪腐情節曝光 13種畸形文化淪「毒瘤」 23:462024/05/22 兩岸 SCFI續漲近1成 加國鐵路恐罷工、美線添變數 17:532024/05/17 財經 美再將26家中國公司列入《防止維吾爾人強迫勞動法》實體清單 09:432024/05/17 兩岸 土耳其｜經常帳赤字擴大 升息可能性增溫 03:082024/05/14 財經 美國調高一系列中國進口產品關稅 這商品提高至100％ 20:232024/05/14 財經 邊境擋下了！美國櫻桃含禁用農藥 2340公斤全銷毀 11:132024/05/21 生活 竹縣2區域媽媽有福了 新增社福定點臨托需預約 11:202024/05/11 寶島 進口電視58折！PayEasy推企業專屬優惠 搶端午節商機 16:432024/05/16 財經 吳鳳被酸賣果汁比當地貴4倍 首發339字反擊：要看證據 22:092024/05/10 娛樂 陸出手反擊？歐美進口汽車臨時稅率擬調最高至25％ 12:332024/05/22 財經 進口保健食品30％關稅可望調降 經濟部鬆口表態 18:112024/05/16 財經 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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