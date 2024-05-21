台綜院21日公布最新4月份台灣EPI電力景氣指數，全國產業高壓以上用電量較去年同期成長3.35％，為2021年底以來用電量最大漲幅、創29個月歷史新高；台綜院分析，主要是受惠AI等新興應用持續熱絡，以及傳統產業需求逐步回溫，加上去年比較基期低等影響，整體產業電力景氣燈號續呈穩定的綠燈。

台電高壓以上用電方面，4 月整體產業用電量較去年同期成長 2.78％，其中，製造業用電成長1.46％，服務業用電成長9.02％。台綜院分析，經濟成長預測受到美國通膨表現黏滯影響，市場預期高利率環境時間恐將延長，制約全球經濟復甦力道，不過，市場對 AI人工智慧、高速運算等新興科技應用需求不斷攀升，部分傳統產業供應鏈庫存啟動回補，台灣經濟成長持續朝正向發展。

我國4月經濟數據迎來雙喜訊，台綜院指出，全國產業用電成長創2年半以來新高，且外銷訂單年增逾1成，為2年最大增幅，台綜院也同步預測，我國4月經濟成長率為4.3％。