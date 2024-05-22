國民黨立委羅智強今受訪時解釋，外面的民眾是表達心聲，居然被綠委當成恐嚇在野的工具，今天瞧不起的就是洪申翰。對此，洪申翰提醒，真心關懷藍白立委進出要小心。（本報資料照片／趙雙傑攝）

立法院昨處理藍白版本國會改革法案，民眾晚間包圍立法院，聚集超過8千人，引發藍白立委不屑，藍營反控藍白立委瞧不起年輕人，對此，國民黨立委羅智強今受訪時解釋，外面的民眾是表達心聲，居然被綠委當成恐嚇在野的工具，今天瞧不起的就是洪申翰。對此，洪申翰提醒，真心關懷藍白立委進出要小心。

洪申翰表示，大家看到昨天的群眾，如果你是一個有正常感知的人，應該都會清楚感到群眾怒吼和憤怒，以及藍白立委的不屑，看到群眾意志和動能都是很震撼，是正常感知的人都會感到敬畏。

洪申翰指出，但是進到議場後，繼續看到藍白立委繼續反民主逆行倒施，真的有很大的落差，他是真心關懷，忍不住提醒，大家進出真的要小心，通常是做了虧心事的人，會對其他人的提醒解讀成恐嚇或負面思考，這是真心的關懷，真心替他們擔憂，你們該做的事情是停止倒行逆施的做法。

民進黨立院黨團幹事長吳思瑤指出，他們應該要感謝洪申翰提醒，要勇敢面對人民，最後會議結，束國民黨和民眾黨委員快速的鳥獸散、落荒而逃，連離開立法院路線都做完備部屬，為什麼他們會害怕？