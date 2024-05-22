于卉喬轉大人了。（光意娛樂提供）

于卉喬拍攝最新形象照。（光意娛樂提供）

在《我們與惡的距離》中飾演賈靜雯女兒的演員于卉喬（喬喬）長大了！今年16歲的她於昨日（21）日發佈一組最新形象照，不同以往的可愛形象，她還挑戰穿上10幾公分的高跟鞋，讓她超級緊張，自嘲有種連路都不太會走的感覺，但全新造型令現場工作人員都忍不住驚呼喬喬長大了！

于卉喬表示第一次穿上這麼高的鞋，剛開始還抓不太到重心，整個人很僵硬，連腳趾頭都在用力，「但攝影師跟造型姐姐都很細心的幫助我，讓我抓到變換動作的訣竅，知道怎麼去擺動身體、凹姿勢。」脫下鞋子的那一刻，才有種回到地面、腳踏實地的感覺，她也興奮直呼拍攝很有趣，若能再拍一次覺得自己可以表現得更好。

這也是于卉喬在為電影《BIG》剃光頭之後，首次以全新髮型亮相，她透露自己接到《BIG》角色時，便已決定要剃光頭，連經紀人都問她要不要再想一下，她仍二話不說答應，「為角色剃頭的機會可能不會再有了。」為此她買了多頂假髮，跟班上同學說明自己將為戲剃光頭得戴假髮，就怕哪天假髮不小心移動或掉下來會嚇到同學，「在我頭髮夠長了，沒戴假髮去上學的那天，我有點感動，同學們也很開心，也來摸我的真髮。」

除了首次為戲剃頭，于卉喬在《BIG》也獻上螢幕初吻，她表示接到劇本時便知道有吻戲，但隨著密集的拍攝沒放在心上，直到拍攝前一天看到通告單，壓力跟緊張感瞬間湧上，「我跟郭大睿都很緊張，而且那場戲還是眾人在遊覽車上的情景，所以大家都在，也都知道我們要拍。我們吻戲被留到最後才拍，我真的超級害羞，拍完後全車的人都在歡呼。」

于卉喬透露拍完第一顆吻戲鏡頭之後就不緊張、豁出去了，但因為要拍攝各種鏡位，這場吻戲拍了10幾次才結束。但後來她去觀賞《BIG》的演職員場放映時，全場人一起觀賞她跟郭大睿的吻戲，又讓她羞到想找洞鑽，「因為這場就是劇組的所有人，連小孩演員的家長們也出席了，結果到吻戲時又是全場歡呼。而且這也我自己第一次從大螢幕上看這一幕，我全程內心都在大喊天啊。」但她也笑說畢竟螢幕初吻就只有這一次，對她來說是很難忘的經驗。