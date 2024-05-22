陳淑芳與九份的知名地標昇平戲院合影。（翰森娛樂提供）

金馬影后陳淑芳受邀擔任「九份紅燈籠祭點燈儀式」嘉賓，共同參與點燈儀式，活動將於24日下午6點在昇平戲院展開。對於這次「重返家鄉」參加活動，陳淑芳超開心，過往生活回憶全湧入，希望號召大小朋友一起共襄盛舉。

陳淑芳父親是九份四番坑承包商之一，在礦區總能探勘到可觀的金礦礦脈，因而一夜致富，讓陳淑芳從小享受金湯匙、洋娃娃般的待遇，當時家族更見證九份掏金史上璀璨的一頁。陳淑芳回憶當時從小吃得好，每天兩顆雞蛋、喝牛奶，相比許多孩子只能打赤腳上學，自己卻能穿上光亮的皮鞋；而她父親身為礦主，同樣入坑踩金，陳淑芳幼時不理忌諱，堅持拉著父親衣腳要入坑，逼得父親只好破例讓她跟著。

父女倆抵達坑口時，陳淑芳笑說自己戴著裝有照明燈的頭盔，彷彿是1個佩戴鑽石皇冠的公主「微服出巡」，神采奕奕，沒料到坑口裡頭其實一片漆黑，讓陳淑芳探險樂趣少了一大半，不過提起這段往事，仍讓她感到趣味十足。

時隔多年，陳淑芳重返九份，除了現身點燈儀式，也邀請大家一起提燈夜遊，欣賞九份限定的夜間美景。昇平戲院現場也有免費小提燈發放，限量100個，每人限領1份，下午5點45分開放現場排隊，6點首波發放；詳情可上新北旅客臉書查詢。