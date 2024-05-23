金馬執委會與台中市影視發展基金會在台北、台中兩地舉辦的金馬經典影展，繼柏格曼、費里尼、奇士勞斯基等大師名導專題後，「2024金馬經典影展：巨星的誕生」首度聚焦「明星」，以好萊塢黃金時代12位銀幕女神為題，選映莉莉安吉許、葛洛莉亞史璜生、葛麗泰嘉寶、瑪琳黛德麗、英格麗褒曼、凱薩琳赫本、貝蒂戴維斯、費雯麗、奧黛麗赫本、伊莉莎白泰勒、瑪麗蓮夢露、茱蒂嘉蘭等影史代表作。

明星是電影最神祕的一環，巨星的誕生關乎產業和個人，也是慾望和理想的化身，甚至可能成為電影的成敗關鍵，像從默片時期的莉莉安吉許，她在《殘花淚》裡我見猶憐的微笑曲線，堪稱默片時代的演出典範。同為默片出道的葛洛莉亞史璜生則如絕代艷姬，在邁入有聲片的《莫負今宵》把離經叛道的性愛理念演得理直氣壯，被保守的製片發行公會視為敗德。

瑪麗蓮夢露的演出跟形象，啟發了無數的女性演員。（圖／金馬提供）

風靡好萊塢的異國巨星，有來自瑞典的國寶影后葛麗泰嘉寶和英格麗褒曼、德國傳奇女星瑪琳黛德麗，以及首位英國籍奧斯卡影后費雯麗，分別主演電影《茶花女》、《北非諜影》、《藍天使》、《亂世佳人》等片，都將在影展放映。

2024金馬經典影展前導海報，今年選片主題聚焦「明星」。（圖／金馬提供）

影壇巨星中有兩位赫本小姐，包括台灣影迷耳熟能詳的奧黛麗赫本，她的《羅馬假期》、《龍鳳配》和《窈窕淑女》令心如止水的男人也情不自禁，《第凡內早餐》甚至讓扮演的天真優雅交際花，都變得合情合理。另1位凱薩琳赫本出道更早，戲路也寬廣，包括膾炙人口的瘋狂喜劇《費城故事》、性別論戰精彩有趣的《金屋藏嬌》，以及碰觸敏感種族議題的《誰來晚餐》。

另世人皆稱瑪麗蓮夢露為金髮尤物，卻往往忽略了她形象中最幽微的魅力，比利懷德為她量身打造的《七年之癢》、《熱情如火》，將性感與純潔集於一身，《紳士愛美人》更啟發瑪丹娜的〈Material Girl〉、妮可基嫚的《紅磨坊》，甚至《Barbie芭比》萊恩葛斯林在奧斯卡典禮的歌舞演出。