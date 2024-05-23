韓國新生代女子團體NewJeans中的Haerin以不到18歲的年紀成為Dior全球品牌大使，這份經歷相當難能可貴，而近期她為Dior拍攝Denim Dior Oblique形象照，更讓人驚訝發現這個小女孩「長大了」，形象大片移師至紐約拍攝。
Haerin以一身合宜的丹寧裝束，手上提著此次由Dior女裝創意總監Maria Grazia Chiuri全新打造的Denim Dior Oblique包款，從經典的30 Montaigne系列，延伸到Dior Book Tote、Dior Saddle馬鞍、Dior Toujours以及East-West和Mini Vanity等包款，搭配紐約市明亮陽光的城市街景，Haerin笑意盈盈地漫步紐約街頭，頗給人有她出國深造的錯覺。
此次全新的Denim Dior Oblique是以丹寧布料搭配水洗復古效果，並以標誌性圖案做出深藍色至白色的漸變色調配而成，設計上頗具陽剛味，但搭配上漸層效果，又更具迷人丰采。
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