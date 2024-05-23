一次不聽，第二次還會聽？有人妻在網上抱怨，因為老公分到公公賣地的5百萬元，原本她想拿去買房，不想要一直在租房子，不料，老公卻已經先偷偷去看了價值5百多萬的BMW X6，並且已向業務付了2萬元訂金，讓她氣炸表示，小孩已經6個月大，「當爸爸的都不幫小孩規劃未來嗎？」，沒想到，老公竟認為買好車，以後小孩上學才不會被瞧不起，而且也可以打臉同事，讓她一度超想離婚。

一名網友在臉書社團「毒姑九賤婆媳討論區」，轉貼一則貼文，文中指出有位人妻提到，公公賣了一塊土地後，並將所的得錢分給老公5百萬元，小姑4百萬元，然而，她婚後就和老公、小孩一直在租房子，因此，希望拿這筆錢去買房子，也陸陸續續去看了許多間公寓。

不料，日前老公回到家後，便向她表示要買「BMW X6」，並且已經賞過車，以及付給業務2萬元訂金下訂，她看了單子嚇翻，一輛BMW X6就要5百多萬，等於是將公公分給的錢都花在車上，她直接拒絕反對，但老公已經下訂金，她氣得質問對方「為什麼沒先商量」，豈料，老公也反問她「跑去看房子也沒商量啊」，老公也向她繼續抱怨，「同事都開好車，他開福特都被看不起，他這次就想狠狠打他同事的臉」。

這些話聽在人妻的耳裡非常不是滋味，並認為「所以面子有比生活重要？」，且小孩才6個月大「當爸爸的都不幫小孩規劃未來嗎？」，沒想到老公竟回，現在開好車，以後小孩上學了才不會被瞧不起，這番話也讓她很無奈，老公都30歲了還這麼幼稚，並超想要離婚。

不過，人妻後來也說，目前已和老公溝通好，這次先退讓，給老公先買車，但婆家還有3塊地，若後續賣掉分到的錢，便由她來全權處理。

貼文在網上曝光後，網友紛紛留言表示，「他答應妳不是真的給妳，等錢到手在說口頭上答應的不算喔」、「拿了分到的錢買了好車，但養的起好車嗎」、「可以離婚了！他沒重視未來的生活」、「現在答應歸答應 到時候不好說吧」、「另外三塊地就在買三輛跑車了。別想了，離婚吧！還在貪圖婆家的地勒」、「傻了，一次不聽你的，第二次還是會先自己做決定的啦」、「這樣的老公真的太不會為家庭小孩著想了，只想著面子，面子有錢的重要嗎？年輕人車能開就好，有差嗎」、「再來就去載妹妹了，妳還等三塊地？」。