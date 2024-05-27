竹市住宅大樓火警！2勇消「第2度衝火場」遇劫殉職 高虹安趕赴醫院慰問家屬 @ChinaTimes

新竹市東區金山街一棟住宅集合大樓，26日深夜發生地下室管道間火警，但這一場一般狀況且迅速被撲滅的小型火警，竟然造成2位資深消防員殉職的不幸事件，令人難以置信。根據初步調查，2位殉職隊員因兩度進入火場，被發現時空氣瓶耗盡，目前調查重點，在於第二次進入火場時，是否有更換氣瓶?氣瓶當時是否充飽?以及現場管制同仁是否有落實管制隊員進入時間與發出警報器時間間隔?

每一位消防隊員揹的空氣瓶，平均可以使用30至40分鐘左右，但必須視隊員的呼吸量長短不同。每一位消防員進入火場救援前，指揮中心會有一塊管制板，上面記錄每一位隊員進入的時間，指揮所同仁，必須緊盯每位同仁的進入時間，必須在氣瓶耗盡前10分鐘，就要呼叫同仁退出，否則可能就會產生危險。

普通火警卻奪2資深勇消性命，將朝兩大原因調查。(陳育賢翻攝)

另外一項消防員最重要的保命裝備，就是個人安全警報器，只要隊員靜止不動超過25秒，警報器就會發出超過80分貝的警笛，讓同仁得知有同袍陷入危險。得以即刻救援。

現場為燃燒管道間電纜線，產生大量濃煙，消防局金山分隊2名同仁李詠真、周立鑫疑似在進行人員疏散時，氧氣瓶耗盡，現場曾呼救並發出警報，但最後仍被發現倒臥樓梯間不幸殉職。據了解，由於現場火勢並不大，但濃煙不斷且現場停電，2名勇消在疏散第一批人員後，聽聞現場還有住戶受困，又衝入火場搜尋，卻因為指揮所發現求救訊號，經無線電呼叫後遲遲毫無動靜，於是派遣其餘同仁進入搜救，才發現2人疑因氣瓶耗盡倒臥現場梯間，送醫後不治。