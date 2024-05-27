日勝生在建設事業方面，北市大安區的危老重建案--鑄慕去年5月正式公開，將在2026年底完工。在台中捷運聯開案的文心崇德站、文心櫻花站與南屯站，目前正進行都市設計審查，預計在明年取得建照。故宮博物院行政大樓及圖書館的新建工程今年下半年可望完工。

在水循環資源與循環經濟事業，日勝生旗下的日鼎水務建設桃園公共污水下水道35年BOT系統，2023年接管戶數達14.2萬戶，今年第一季接管戶已超過14.4萬。

政府已制定2026年全台灣系統再生水廠計畫，將運用公共污水廠放流水，達到每日供應全台33.4萬噸再生水的政策目標。主要計畫之一即是運用日鼎水務所處理的高品質放流水，連結至寶鼎再生水執行之桃園再生水BTO計畫。此案於2022年11月開工，目前已建置6,700公尺、完成94.9%至中油桃園煉油廠輸水管線；同時建設14,600公尺、完成76.3%管線至觀音工業區，預計2025年中每日可供應4萬噸再生水至中油桃園煉油廠與桃園工業區。

日勝生在康養事業與樂齡住宅方面，指標案三芝日初不老莊園1期與2期，定位為可傳承的私有樂齡住宅，提供652戶出售型與164戶出租型銀髮宅，並設有全棟樂齡營運中心，提供護理師、營養師、社工服務與金齡學苑課程，滿足居民多樣化健康生活需求。日初不老莊園1期預計於2024年第4季完工，園區包含3,200坪綠覆地，採用超寬頻UWB定位系統，結合康養APP與身分辨識晶片，在住戶緊急求救時可精準定位。