考季到來，各項升學與國家考試陸續登場，新北市立圖書館為全市的考生們準備考前祝福禮，希望讓考生們能在至聖先師孔子的智慧加持下，更具信心的迎接考試，金榜題名。6月4日起至9日止，只要憑准考證、應試通知或新北市立圖書館借閱證，並借閱1本書，便可到全市51個圖書分館免費換取過爐加持的祈福文昌筆組。

新北市圖表示，為了祝福考生們考試順利，市圖館特別準備3000份文昌筆組，並於市定古蹟「大觀書社」舉行祈福儀式，祈願考生們能在至聖先師的庇佑下，考運順遂，應試時發揮最佳實力，獲得佳績。

此外，市圖總館設置「金榜題名」狀元門，還有考試必勝「包高中」的包子、粽子等趣味手拿板，提供考生拍照紓壓，同時為考生應援，加油打氣。另外還有「學習滿分」主題書展，展出包括學習方法、時間管理、筆記整理等好書，幫助考生掌握考試關鍵。

新北市立圖書館館長王錦華表示，圖書館的自修室一向是學生、考生看書學習的首選，尤其假日與考季期間，更是座無虛席，新北市各區圖書分館均提供自修閱覽空間，陪伴考生最後衝刺。