渣打銀行首席投資辦公室指出，過去美國和日本的實際利率差異支撐著美元，而近期日本10年期公債殖利率自2012年以來首次突破1％的關鍵心理水平，愈來愈多人猜測日本央行可能需要再次升息以抵銷日圓貶值，防止進口通膨進一步升溫。

渣打銀行首席投資辦公室表示，預期隨著美國公債殖利率在未來一～三個月開始走軟、日本債券殖利率攀升，以及在有利於股東的企業改革中，持續流入日股的資金可能可以支撐日圓，使日圓兌美元緩步回穩；除非發生意外狀況導致美債殖利率再度攀升，或是日本通膨有顯著上升，造成日本債券殖利率下降，日圓才有可能會再貶值。

滙豐銀行認為，短期之內日圓的前景幾乎不會有變化，日圓兌美元要有明確上升可能需要等到美國聯準會啟動降息週期，即今年第三季開始，在此之前，即使美元兌日圓再次上升到160，日本央行或政府也不見得會再次出手干預，有任何干預引發的回落也是暫時的。到了下半年，受到歐洲央行可能於6月降息，以及美國可能於9月降息的影響，日圓應該會逐漸趨於穩定。

法國巴黎銀行財富管理指出，日本在3月結束負利率政策後，有望逐步增加日圓的吸引力，只是下半年日圓的走強狀況不再像年初預估的那麼強勁，因為美國聯準會在未來一年內的降息次數將會減少。