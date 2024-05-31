日本財務省31日傍晚證實，因日前外匯市場日圓持續歷史性貶值，4月至5月政府和日銀總計投入9.78兆日圓（約新台幣2.03兆）進行市場干預。本次干預規模已超越2022年9月的9.18兆，外界解讀為日本政府抵抗日圓劇貶的強硬立場。

日圓自開年以來連連走貶，從原先的1美元兌140日元區間狂貶至150日圓前後，4月29日甚至一度觸及1美元兌換160日圓，隨後突然回升至154日圓，本月2日還出現日圓兌美元突然走強的罕見情況。市場猜測，日本政府和日銀多次以「秘密干預」的方式，透過拋售美元、買入日圓的方式介入匯市，但並未對外揭露行動時機與金額多寡。

日圓匯率在5月上旬短暫升至1美元兌151日圓水準，但受到聯準會提前降息預期日漸消退的影響，投資人意識到美日利率差短期內不可能縮小，日圓再度貶回1美元兌157日圓。

這是自2022年9月以來，政府和日銀睽違一年半的市場干預，當時干預行動總共耗時3天，投入9.18兆日圓。