日圓兌美元防線屢屢失守，貶至34年低點，日本財務省31日（周五）證實，政府與日本央行在過去一個月，共砸下約9.8兆日圓（62億美元）干預匯市，超越2022年的干預規模寫下新高。

財務省公布在4月26日至5月29日期間，耗資9.789兆日圓支撐日圓匯價。4月29日與5月2日兩天，東京匯市日圓貶到160.245兌1美元的34年新低，在160日圓防線失守後，交易員與分析師懷疑，東京當局兩度大舉拋售美元來該干預市場，如今獲得證實。

日本政府近10兆日圓的干預規模，刷新2022年的9.2兆日圓歷史紀錄，當年官方於9月到10月期間，花3天時間大買日圓來阻貶。

財務省都會在每月月底公開干預匯市的總額，至於第二季（4-6月）每日花費多少干預日圓匯價的細節，待匯整後料於8月初公布。

三菱日聯摩根士丹利證券首席外匯策略師上野大作（Daisaku Ueno）表示，「干預規模超出預期，凸顯日本紓緩輸入型通膨痛苦的決心。當局可能會持續砸大錢干預。」

儘管日本政府動用數十億美元外匯儲備支撐日圓，阻貶效果難以為繼，日圓依舊疲軟在160防線附近徘徊，31日來到157.235日圓兌1美元。

日本財務大臣鈴木俊一（Shunichi Suzuki）31日再發干預警告，重申官方將緊盯匯市走勢，準備好採取一切必要措施。

日圓跌跌不休，歸咎於美國經濟強韌、聯準會政策立場偏鷹推遲降息，導致美日利差拉大，另一方面日銀雖結束負利率，但今年料升息牛步。

自日銀3月決定終結負利率並放棄殖利率曲線控制後，日本公債殖利率逐漸揚升。上月30日，日本10年期公債殖利率升抵1.1％，來到2011年7月來新高。

美國銀行策略師山田（Shusuke Yamada）指出，日本公債殖利率走揚，並不構成支撐日圓的因素，除非10年期日債殖利率觸及1.25％左右。31日東京債市的日本10年期公債殖利率在1.07％。

不過山田提到，由於外匯儲備有大量美元計價資產，日本目前仍有能力捍衛日圓匯價。