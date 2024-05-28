台南仁德區驚傳一起移工殺同鄉凶殺案！19歲申姓越南籍移工疑與其他移工，長期因打掃「廁所」問題積怨已久，前天（26日）晚間申男輪到掃廁所時，卻又不願意掃，遭同鄉毆打後，憤而拿水果刀刺殺20歲黎男頸部共2刀，造成黎男失血過多倒臥樓梯間，其他移工見狀，衝到宿舍外攔人報案，警方到場，只見逞凶後的申男全身發抖，當場逮捕。

歸仁警方表示，前天晚間仁德區一棟移工宿舍有民眾報警凶殺案，當時3名越南籍移工在租屋處因掃廁所問題發生爭執，因當天輪到19歲申男負責掃廁所，他稱「太累了，不想掃」，遭其他2名同鄉毆打。

19歲申男持水果刀殺死同鄉。（讀者提供／曹婷婷台南傳真）

申男遭毆心生不滿，竟衝進房間拿1把水果刀，再從露臺爬行至黎男房間刺殺其頸部等多處，造成黎男失血過多、倒臥樓梯間。其他移工當場目擊，隨即衝到宿舍外頭，攔下路過的台灣人拜託幫忙向警方報案，119救護車隨後到場將黎男送往醫急救，但黎男因失血過多不治。

警方隨後趕到場，只見申男整個人渾身發抖，抖動到無法站立跟好好說話，警方試圖安撫並將他帶回偵詢，現場也起獲作案兇刀。

警方初步調查，申男及黎男都是同公司越南籍移工，平日住同一大樓內，日前即曾因打掃問題發生言語衝突，前天晚間又發爆發口角、肢體衝突，黎男先出拳毆打申男，申男憤而持刀殺人，警方詢後將申男依殺人罪嫌移送偵辦。