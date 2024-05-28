法務部行政執行署台北分署上月拍賣侵占國安秘帳案的前國安局出納組長劉冠軍妻子孟雯華遭沒收之木柵地區別墅流標，定於6月4日再拍賣，降低1150萬元，底價定為4650萬元，

另當天拍賣欠稅大戶陳由豪所有之新北市石碇區、深坑區土地，及某科技股份有限公司陳姓擔保人之大直豪宅等31筆土地及6筆建物，動產部分則有北海福座塔位使用權2652個及熹樂事業公司股份76萬股進行拍賣。

陳由豪土地（台北分署提供）

大直豪宅（台北分署提供）

台北分署表示，劉冠軍1999年間涉嫌利用職務之便，陸續侵占國安專案鉅額經費及孳息，並於案發後立即潛逃出境，士林地檢署依刑法沒收新制，聲請單獨宣告沒收劉妻孟雯華名下文山區別墅。

士林地檢囑託行政執行署台北分署變價，該房地為5層樓建築，土地持分面積合計約153.97平方公尺，建物樓層面積（含增建部分）約457.39平方公尺，現無人居住，拍定後點交，本次為第2次拍賣，拍賣底價減至4650萬元。

另本次拍賣會亦將拍賣欠稅大戶陳由豪所有位於新北市石碇區及深坑區的18筆土地，陳因滯納綜合所得稅及地價稅等逾4億元，且出境未歸，該18筆土地將於本次進行第2次拍賣程序，其現為雜木林，面積合計約79.1公頃，分2標拍賣，底價合計4億8,762萬元。

而某科技股份有限公司陳姓擔保人因擔保該公司滯納之勞、健保費等債務未履行，其位於臺北市大直重劃區的豪宅社區「首泰大直」將進行第3次拍賣程序。該社區位於敬業一路上，鄰近美麗華商圈、故宮博物院、大直河濱公園等，地段精華。

本次拍賣的物件位於6樓，主建物及附屬建物面積合計184.66平方公尺，基地持份面積約60.56平方公尺，為4房2廳2衛之格局，並含2個平面車位，此次拍賣底價下殺至9000萬元，且拍定後點交。