旅外企業泰嘉開發建設設基金會助學，澎湖縣長陳光復（左二）頒贈感謝狀，由基金會執行長林茵婷（左一）代表接受。圖為縣長室拜會受獎，包括縣府秘書長蔡淇賢（左三）與教育處長林長安（右一）皆在場。（許逸民攝）

泰嘉社會福利慈善事業基金會長期致力於公益事業，關心弱勢家庭及兒童，用行動支持離島學童，鼓勵學生努力學習，澎湖縣長陳光復28日上午，於縣長室頒贈感謝狀，感謝造福更多鄉梓，由該會執行長林茵婷代表接受。

執行長林茵婷表示，泰嘉開發建設董事長呂金發秉持回饋社會的精神，於110年一手創立基金會，呂董事長年少就外出求學，事業有成，對故鄉很感念，尤其對教育更是關注，所以提供安心助學、急難救助，包括這次提供獎學金獎勵優秀學子，今後有需略盡綿薄地方，一定全力以赴。

泰嘉社會福利慈善事業基金會這次提供「優秀畢業生縣長獎獎學金」給澎湖縣51所國民中小學的畢業生縣長獎獲獎同學。國中33人、國小54人，每位同學2,000元獎學金；國民小學附設幼兒園共19位同學，每位1,000元獎學金，捐助金額達新臺幣19萬3,000元。

縣長陳光復指出，基金會關心澎湖子弟，長久以來對貧困學生、弱勢家庭予以協助，至今已幫助許多家庭、扶助多位弱勢學子。這次又配合縣長獎發獎學金，嘉惠學子，感謝社會上有許多企業，事業有成之餘仍不忘善盡企業責任。