前少時成員Jessica（鄭秀妍）近幾年將事業重心放在大中華區市場，除了前幾年讓她再度爆紅的《乘風破浪的姐姐3》讓她一舉紅回螢光幕前外，她今年也開始積極與台灣粉絲見面，同時身兼數職成為台灣品牌MIZMI的官方代言人。而今（28）日她以一身華麗性感的黑色水鑽洋裝驚喜現身101，不少粉絲聽聞偶像要來，早早就來排隊卡位，讓Jessica開心的在採訪後對粉絲喊話「好想趕快見你們」。

此次MIZMI請來Jessica化身品牌大使，自然成為美容圈重磅話題。而Jessica首度來台代言，對台灣人生地不熟的她靠著好友王心凌帶她到處吃吃喝喝，對台灣美食留下深刻印象。她還說王心凌教她一些中午，而她則回教一些韓文，被問到雙方學了什麼詞，她害羞回答「秘密不能說。」

此次來台，她一展穩健台風，主持人Sandy吳姍儒問到她的時尚偶像時，Jessica歸功於自己母親；而被問到來台的第一印象時，她則誇獎台灣東西好吃到不行，吳姍儒靈機一動做球給她問「如果吃麻辣鍋吃的頭髮都是火鍋味，你要怎麼處理？」Jessica則聰明答「當然是使用MIZMI洗髮護髮產品保養頭髮，讓它常保清新。」成功接下Sandy完美的做球。