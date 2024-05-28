三商壽第1季稅後淨利達30.6億元，年增59.8億元，每股盈餘0.6元。第1季底淨值為446.8億元，較去年底增加47.4億元，淨值比為3.24％，高於法定標準。第1季獲利主要受惠於國內外股市大幅上漲，權益類資產獲利躍升，且台幣兌美元貶值帶來匯兌利益的正面影響。

今年第1季證券類已實現獲利為36億元，投資報酬率成長達到4.03％，較平均負債成本率3.4％呈現正利差。第1季初年度保費收入57.1億元，除傳統型壽險初年度保費收入較去年同期成長9.8％外，長年期健康險初年度保費收入亦較去年同期成長19.7％，顯示推廣保障型商品已具相當成效；另外，第1季初年度等價保費率為29.5％，年增7.5％，未來將持續推廣分期繳商品，以提高公司的CSM。

三商壽持續推動包含現金增資、私募發行有價證券、發行次順位公司債等各項資本強化作為，同時密切關注金融市場動態，彈性調整資產配置，力求降低投資波動風險並增加穩定收益。展望未來，為接軌IFRS 17，今年仍將以投資型及保障型商品的發展策略，快速累積CSM促進財務穩健。