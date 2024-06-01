袋棍球將在2028洛杉磯奧運再次成為奧運競賽項目，中華民國袋棍球協會從2014年就開始深耕基層，並從2016年開始舉辦袋棍球校際聯賽，今年邁向第7屆，將有300位左右球員參與。

袋棍球起源於北美，最早在美洲盛行，目前亞洲地區日本、韓國、香港、泰國及台灣都有發展這項運動，其中台灣發展袋棍球運動已經10年，中華隊過去曾在世界盃以第41名作收，而袋棍球即將在2028年成為洛杉磯奧運比賽項目，是這個項目繼1904、1908兩屆奧運後，第三度登上奧運殿堂，目前男、女代表隊正全力備戰2025年的資格賽，希望能透過國際舞台帶動國內袋棍球風氣，提升這項運動的能見度和參與意願。

這次帶領公東高工，台東高中和新生國中3所台東學校參加本屆袋棍球校際聯賽的教練沈宗逸，是當初國內的首批選手，他表示，台東是台灣袋棍球發源地之一，目前有10所學校在從事這項運動，這次也有6支隊伍來打校際聯賽，目前還是現役中華台北代表隊球員的他，前天才從美國移地訓練返台，立刻轉換身份投入校際聯賽，要將技術和經驗傳承給學生。

袋棍球校際聯賽分成男子大專組、女子大專組、男子高中組、女子高中組以及男子國中組競賽，今年有2支隊伍要挑戰連霸紀錄，分別為台北城市大學(6連霸)和新北市正德國中(3連霸)。

今年參賽隊伍也不乏新面孔，男子大專組政治大學來勢洶洶，甫成軍的他們5月31日在隊史首戰以8比7力退台灣體育大學，射進「準絕殺球」的正是強力外籍生塔契（Chase Thatcher），他在美國擁有10年袋棍球資歷，在學校看到教練蕭正宏擺攤招生，便加入創隊行列，蕭正宏盛讚這位子弟兵確實厲害，也希望他的實力可以刺激到台灣的本土球員，提升國內的水準。