後壁月琴師林宗範及風中燈牽亡歌團，以傳統樂音傳遞台灣重要民俗文化資產。（文化局提供／曹婷婷台南傳真）

秀琴歌劇團，以精湛技藝呈現傳統戲曲新編的當代樣貌。（文化局提供／曹婷婷台南傳真）

下個月將於法國巴黎登場的2024年夏季奧運，主辦城市巴黎今年聚焦「文化奧運」，台南在地的「謝銘祐＆麵包車樂團」、「林宗範／風中燈牽亡歌團」及「秀琴歌劇團」3組優秀藝文團隊，受邀至文化奧運台灣館演出，除展現台南文化軟實力，更是對在地藝文團隊的高度肯定，讓世界看見台南。

台南市政府文化局說明，文化奧運台灣館由文化部統籌規畫，以「自由之聲、島嶼風華、當代新藝、世界共融」為4大主題，7月27日到8月10日期間，於法國拉維特園區（Parc de la Villette）安排音樂、戲曲新編、舞蹈、DJ演出等近60場節目，與法國、捷克、巴西、加拿大等10餘國同場較勁，展現台灣的展演魅力與文化自信。

此次赴法演出的台南代表隊含括音樂、陣頭及傳統戲曲等不同類型，包括由金曲歌王謝銘祐領軍的「麵包車樂團」，傳達台灣自由土壤所孕育出的音樂創作；後壁月琴師傅林宗範及風中燈牽亡歌團，以傳統樂音傳遞臺灣重要民俗文化資產；在地天團秀琴歌劇團，以精湛技藝呈現傳統戲曲新編的當代樣貌，在在顯示台南藝文發展的精采多元。

文化局指出，台南近年持續鼓勵在地團隊進行國際演出交流、申請出國補助，疫情趨緩至今已支持逾10組演藝團隊參與美國、韓國、日本等各國節慶活動。

此次台南團隊進軍巴黎文化奧運，相關經費由文化部全額支持，市府則協助排練空間提供、活動宣傳，後續也將邀請相關表演團隊，搭配合適性質的展演活動，共同推廣台南藝文特色，讓世界看見台南。