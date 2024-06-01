每逢端午節，7-ELEVEN除了預購與星級飯店、地方名店、台菜餐廳等合作推出逾30款粽類選擇，即日起實體門市也開賣單入微波加熱即可食用的南、北部冷藏粽，像是去年一週熱銷破萬顆的「免沾手肉粽」，以及今年首度引進知名傳統品牌「呷七碗」鮑魚海陸粽，可吃到整顆鮑魚，料好實在，同時7-ELEVEN超過120間天素地蔬複合店門市全新上架3入一組的「飄香栗子粽」，滿足吃粽多元選擇。

統一超表示，逾6950家7-ELEVEN門市不僅推出熱門商品折扣，更特別為OPENPOINT會員祭出雙優惠活動，其中針對端午節應景的粽子，即日起實體門市開賣4款單入的冷藏粽，一次蒐羅南部粽、北部粽，主打「免沾手」、「微波加熱即可食用」，無論個人還是小家庭都能免負擔、免囤貨，一次品嚐到多元口味，再搭配必備的靈魂醬料如甜辣醬、老饕推薦淋油膏等吃法，24小時就近到7-ELEVEN一次滿足，並自6月6日至6月10日連續5天推出「Fun粽一夏端午節會員雙優惠活動」，搶攻端午連假商機。

統一超7-ELEVEN同時加強風景區、交通轉運及觀光型商場約上百家門市備貨量增加一倍上以上，將成為全台民眾度過3天連假最佳補給站，另因應各地將湧現大量出遊人潮與車潮，統一超商亦針對國道服務區商場加強備戰，如清水服務區備貨量更較平時假日多3到4倍，預估端午連假預計帶動業績較平時假日成長2倍，全新的清水服務區將於今年底完工開幕，將提供更好的服務給國道用路人。