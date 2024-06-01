國民黨秘書長黃健庭（右二）出席革命實踐研究院於基隆的「新藍海培訓營」，基隆市長謝國樑（左二）感謝黃帶領國民黨以及立委在《財畫法》改革的努力（徐佑昇攝）

基隆市公民團體「山海公民」發起罷免市長謝國樑運動，國民黨秘書長黃健庭1日出席革命實踐研究院於基隆辦的「新藍海培訓營」時，被黨員問到對於罷免在空戰部分是否有反制的作為。黃健庭表示，罷免謝國樑「很荒謬」，毫無正當性，黃強調，謝是在幫基隆市民維護權益，像近期罷免新北市長侯友宜也失敗，不一定要隨之起舞。

黃健庭主持培訓營會後座談時，有黨員提問，面對罷免謝國樑的行動，國民黨在網路空戰的反擊聲量似乎較低，是否需加強？黃健庭則回應，罷免謝國樑的行動本身是很荒謬的一件事，黃強調，謝是依法做該做的事，出發點都是在維護基隆市和市民權益，這樣竟可以被發動罷免。

黃更提到，先前《選罷法》有關罷免的規定修得很離譜，謝當初好不容易翻轉基隆，並以這麼高的票數選上，依法卻用較低的票數就可以罷免，他認為現行法律不合理。

黃健庭說，面對罷梁議題，很多基隆市民對於發動罷免不以為然，網路上的反應熱烈，但他們都不一定是基隆市民。至於國民黨到底要採取正面的對抗，還是淡化處理？因為正面的對撞，恐怕會把罷免氣氛抬高；或是根本就不去理會他們，讓活動自己撐不下去，這些都可以好好思考。

黃健庭舉例，先前公民團體在新北也要罷免侯友宜，現在失敗取消了。黃認為原因就是在於罷免侯沒有正當性，無法獲得多數人認同。所以基隆是否要加強空軍來對抗，仍要觀察，並重申黨中央支持謝國樑立場，強調謝獲得多數基隆人支持，應該好好支持他，讓他把4年任期做滿，實現對基隆人的承諾。

謝國樑今天也到場，被問及罷免案時，僅表示謝謝，未進一步說明。謝並致詞，感謝黃健庭帶領國民黨團隊的努力，及黨籍立委對《財畫法》修正的努力，希望未來對於基隆財政能有更大助益。