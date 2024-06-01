一名男網友分享，女友習慣將內衣褲丟進洗衣機洗。但由於租屋處的洗衣機需要和其他住戶共用，他覺得這樣不衛生，因此主動提出要幫女友手洗。然而，每次搓洗需要30分鐘，時間一長他就有點受不了，引起網友的熱議。新竹國泰婦產部主治醫師張瑜芹表示，手洗內褲不一定比較乾淨，除非內褲上沾有經血或分泌物需加強搓洗，否則丟洗衣機洗即可。

一名男網友日前在Dcard分享，幾個月前和女友開始同居，發現女友習慣將內衣褲丟到洗衣機清洗，但因為他們在外面租房子，洗衣機需與其他住戶共用，他擔心女友私密處感染，因此就主動提議要幫忙手洗內衣褲，但時間一長卻突然覺得好累，有點不太想繼續幫忙手洗。

男網友表示，他每2天就要幫女友手洗內衣褲，每次都要搓洗半個小時，實在很耗費時間與力氣，加上女友從小到大都是把內衣褲丟洗衣機洗，也沒生過病，讓他覺得自己的堅持很無聊，是不是應該直接把女友的內衣褲丟洗衣機洗就好？

貼文引起網友討論，有人讚嘆原PO是好男友，第一次聽到男朋友主動幫女友手洗內衣褲，但也有人認為，如果堅持不下去，就和女友溝通，由對方決定要自己手洗還是丟洗衣機洗，以免女友私密處感染，還反過來怪你。

新竹國泰婦產部主治醫師張瑜芹也曾發文表示，很多女生都有手洗內衣褲的習慣，覺得比較乾淨，但其實手洗容易導致洗劑殘留在內褲上，刺激私密處，加上水份擰得不夠乾，可能導致細菌滋生，因此除非內褲沾到分泌物或經血，需強力洗滌，否則可以先手洗再機洗，或直接用洗衣機洗即可。