林姓男子2021年在基隆市安樂區樂利二街62巷人行道行走時，因為路面有青苔且路面溼滑致滑倒受傷，林男認為該路段是基隆市政府該管的路段向基市府訴請國賠，5月中基隆地院認為基市府應負6成責任，判賠林男106萬餘元，但市府認為林男滑倒路段，自始至終都不是市府管轄範圍，將提出上訴。

這起案件主要爭議點在其實是在於，事發地究竟是否屬於基隆市政府有管理責任的範疇。原因無他，事發地的人行道屬於基隆市某社區內的私設巷道，土地產權分屬私人土地。

基隆市政府認為，該人行道的管理維護責任應在土地所有權人，而非市府。但林男則是認為，事發當地雖然屬於私設巷道，但自該社區建成廿餘年來，長期供不特定人通行使用，屬於具有公用地役性質之私設既成道路，因此基隆市政府有管理維護的責任。

初審法官認為，國家因公用地役關係而取得私有土地的管理權，也屬於公有公共設施，如設置或管理有欠缺，適用國家賠償，且依據相關說明，此道路位於基隆市都市計畫區域內，具有公共地役性質的既成道路，應屬市區道路條例所稱的「市區道路」。

法官指出，根據《公路附屬設施設置管理要點》規定，「市區道路之人行道，由當地地方政府維護管理」，市府對此處人行道有管理維護的責任，縱使市府抗辯人行道位於私人土地，但並未因此排除行政機關依其他法律所應負的責任。

但基隆市政府認為，樂利二街62巷屬私人土地，為指定建築線之現有巷道，非屬都市計畫道路，亦非市區道路，法官主要心證該路段為「公用地役關係道路」、「屬市區道路」，為主要判決關鍵。但依大法官400號解釋，顯示該路段與「公用地役關係」不符。

另外市府指出，內政部為中央道路主管機關，曾於96年作過函釋，「現有巷道非屬市區道路範疇」，故此節法官引用認知應屬錯誤。

因此，市府認為，該路段自始至終皆非市府權管，該社區曾於2006年依「基隆市政府辦理轄內非封閉型社區道路維護計畫」，向本府提出申請協助維護路面（僅限於AC鋪面），且屬一次性維護，保固期屆滿後亦於2018年3月交還社區自行管理。