由高雄市政府社會局兒童福利服務中心，委託伊甸基金會仁武兒童發展社區服務據點，舉辦「認識我們的家園－走跳大社」社區團體課程， 6日帶領著14位親子來到觀音山馬術中心進行參訪。

社區就是教室伊甸基金會仁武兒童發展社區服務據點領著14位親子與馬兒約會趣。（圖／伊甸基金會）

「媽媽，我可以用手摸牠嗎？」對於平常只有到動物園或是農場才有機會看到馬，2歲半的菲菲第一次與馬兒親密接觸。一開始會害怕，在專業馴馬師提供觸摸、餵食之後，慢慢與馬兒拉近距離。

慢飛天使宸宸，摸馬匹的腿部肌肉和骨頭的構造。（圖／伊甸基金會）

馬場的教練，先讓小朋友與馬兒進行近距離的互動，增加孩子對於動物的認識。透過刷馬、餵食馬匹，實際觸摸、抓握牧草來增進觸覺的體驗；騎馬體驗增進前庭覺和本體覺刺激。每位小朋友在工作人員的協助下，感受馬匹的溫暖，學習正確的與馬互動方式，也有小朋友完成馬背上基本騎乘挑戰，增進親子間的互動經驗，留下美好回憶。

小朋友完成馬背上基本騎乘挑戰。（圖／伊甸基金會）

仁武據點的社區團體課程，一至三月在仁武區進行社區團體課程，以豐富的公園活動為主體進行課程，接下來五至七月則安排前往大社圖書館、文中二公園、大社農會超市、小北百貨、大社公園、大社衛生所，以及即將開幕的大社親子館等。帶領孩子和家長們一起認識大社區的在地資源和商家，以期產生不一樣的互動火花，帶給孩子和家長們更多豐富的生活經驗和學習成長。

小孩騎迷你馬，大人騎大馬。（圖／伊甸基金會）

伊甸仁武兒童發展社區服務據點主任鄭淑翠表示，社區就是一個大教室，帶領孩子和家長們從社區當中進行生活學習，在結束課程之後，能夠持續帶孩子主動使用社區在地資源，從社區中進行親子互動以及學習刺激。如想進一步了解仁武、大社及大樹地區早期療育服務，可洽(07)375-6093。