快訊》國三木柵隧道口火燒車 駕駛受困搶救中 23:362024/06/02 中時新聞網 簡銘柱 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 今2日晚間23時許，國三21公里處北上木柵隧道口發生一起交通事故，1輛小貨車自撞起火，駕駛有受困。（翻攝畫面） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 今2日晚間23時許，國三21公里處北上木柵隧道口發生一起交通事故，1輛小貨車自撞起火，駕駛有受困，警消獲報立即派出人車前往搶救，至於詳細事故原因及狀況還有待警方釐清。 訂閱影音： 中時新聞網 國1凌晨車禍！ 轎車追撞貨車「車頭削扁」 駕駛受困獲救 北市內湖2貨車對撞！ 1車翻覆1車「燒剩骨架」 駕駛驚慌逃生 國1五楊高架深夜竄火球！駕駛自撞翻車「活活燒死」 #國三 #木柵隧道 #快訊 #火燒車 #駕駛受困 【無人機來勢洶洶】 現代戰爭的革新者 也許您會感興趣 推薦閱讀 新北金山小貨車翻覆 駕駛受困無生命跡象 13:042024/05/17 社會 轎車追撞引發火燒車 女騎士跳車受傷！對向採訪車慘遭波及 18:062024/05/13 社會 國1五楊高架北向林口段 小貨車冒煙釀火燒車 13:392024/05/17 社會 台南師生搭遊覽車北上參賽 驚魂！行經國3龍井段突火燒車 13:352024/05/25 社會 土地公廟前慘遭霸凌 國三男生被爆打！搶走手機及3.5萬元 15:242024/06/01 社會 國4東向潭子匝道轎車自撞護欄 全車燒成火球 15:412024/05/13 社會 廣達員工停車場竄火！BMW成火球燒剩骨架 後方賓士慘遭波及 10:042024/05/07 社會 台64接國3中和匝道「追撞車禍」 車流回堵1公里多 15:502024/04/29 社會 國3火燒車！輪胎鎖死起火燃燒 廂型車乘客遭燙傷送醫 17:242024/05/17 社會 包遊覽車北上比賽！台南後甲國中足球隊遇火燒車 32師生平安脫險 17:232024/05/25 社會 台東資收場火燒車 貨車助手睡夢中跳車驚險逃生 17:052024/06/04 社會 國3北上龍井段遊覽車火燒車 30名師生順利逃出 12:582024/05/25 社會 新竹男酒駕車連環撞 國三女遭撞飛骨折 恐缺席高中會考 13:212024/05/15 社會 國1楠梓段死亡車禍！轎車遭撞瞬間火燒車 25歲女駕駛變焦屍 11:252024/05/08 社會 五指山國軍公墓驚傳火燒車 火勢12分鐘撲滅只剩骨架 19:122024/04/26 社會 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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